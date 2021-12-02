«Трамвай желаний» в Челнах переместят в Замелекесье, где появится новая трамвайная ветка

В Набережных Челнах «Трамвай желаний», который несколько лет украшал площадь Азатлык, переместят в Замелекесье, в район 39-й школы. Скоро здесь начнется прокладка трамвайной линии. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела генплана и развития территорий Малика Шамсиева.

«В этом году также активно началось развитие микрорайона Замелекесье, где была построена гимназия. Это достаточно молодой развивающийся микрорайон. В прошлом году там была установлена елка», — рассказала спикер.

Новогоднее дерево появится здесь и в преддверии этого Нового года. Кроме того, там зальют каток, который украсят световыми композициями и гирляндами.

Фото: © пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Еще один городской каток за площадью Азатлык, который полюбился горожанам, зальют на большей площади и украсят в стиле ретро с помощью коньков и гирлянд.

«Каток мы решили сделать в ретростиле — это своеобразная отсылка к детству, когда каждый взрослый мог ощутить себя ребенком и почувствовать всю беззаботность праздника. Каток будет украшен фигуристками, коньками, знаками зодиака, ретрогирляндами и дополнен музыкой. Также будет работать детский световой каток. Сохранится зона аттракционов и фудкортов», — добавила спикер.