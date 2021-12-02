Площадь Азатлык в Челнах к Новому году украсят в сказочном стиле

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

В этом году площадь Азатлык в Набережных Челнах к Новому году будет оформлена в стиле детской сказки, который предполагает переплетение фольклорных мотивов народов Татарстана и маскарад. Об украшении Автограда к празднику рассказала начальник отдела генплана и развития территорий Малика Шамсиева.

«Со стороны проспекта Мира появится световая колоннада, которая станет и своеобразной фотозоной, а вокруг нее будут размешены фигуры в маскарадных костюмах и балерины — символ легкости и волшебства, которые присущи Новому году», — пояснила представитель городской администрации.

Фото: © пресс-служба мэрии Набережных Челнов

На самой площади установят большие снежинки, подарки и елочки, а также фигуры, отсылающие к различным сказкам. «Прогуливаясь <…>, горожане будут угадывать названия сказок в световых фигурах», — добавила Малика Шамсиева.

Пересечение пешеходных дорожек на площади Азатлык будет украшено световыми тоннелями. Здесь же разместится символ наступающего года по восточному календарю — Тигр.

Фото: © пресс-служба мэрии Набережных Челнов

«Пока не будут раскрывать секреты, как он будет выглядеть, но, надеюсь, горожане оценят», — отметила начальник отдела генплана и развития территорий.

Фонтан решили преобразить в сказочное озеро с фигурами лебедей, Су Анасы и Царевны-Лягушки. Елку в этом году украсят теплой световой иллюминацией, а возле новогоднего дерева разместят фигуры веера, снежинок и праздничных канделябров.

Фото: © пресс-служба мэрии Набережных Челнов

«До Нового года остается очень мало времени. Хочется, чтобы ощущение праздника было не только дома, но и на территории города, в котором мы живем. Мы всеми силами стараемся украшать город. Дети почувствуют атмосферу праздника, а взрослые окунутся в детство», — заключила спикер.