В Набережных Челнах 220 детей бойцов СВО посетили кинотеатр

В Набережных Челнах продолжаются акции поддержки семей военнослужащих. Во время весенних каникул для 220 детей участников СВО организовали поход в кинотеатр, где они посмотрели красочный анимационный фильм «Зверопоиск».

Перед началом сеанса маленьких зрителей угостили сладким попкорном и соком.

Проект реализуется при поддержке мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. На сегодняшний день в его рамках уже проведено более 30 подобных киносеансов.

«Семьям военнослужащих важно чувствовать заботу, внимание и поддержку. Мы стараемся организовать для них интересный досуг, чтобы они могли отвлечься от тревог и провести время в теплой атмосфере», – отметил координатор проекта Эдуард Фаттахов.

Активное участие в мероприятиях принимает бизнес-сообщество города. Этот показ был организован при финансовой поддержке предпринимателя Егора Юдина и лично Эдуарда Фаттахова.

Семьи челнинских военнослужащих выражают благодарность организаторам за возможность подарить детям радость и положительные эмоции.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.