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В МВД Татарстана рассказали о школьниках, которые выложили эпизод фильма с избиением
В Дрожжановском районе полицейские организовали проверку после видео, которое опубликовали учащиеся местной школы. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
Напомним, накануне в социальных сетях активно распространялось видео дедовщины в Старочукалинской школе в Дрожжановском районе РТ. В публикациях отмечалось, что старшеклассники задирали ребят помладше.
В Министерстве образования и науки Татарстана начали проверку. В свою очередь сами учащиеся рассказали, что видео – это эпизод из их фильма.
По результатам проверки полицейские установили, что трое школьников заранее обговорили снять постановочную видеозапись для размещения в социальных сетях. Школьники были направлены на освидетельствование. Проведенным медицинском осмотром телесных повреждений не обнаружено.
В настоящий правоохранители проводят все необходимые мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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