В МВД Татарстана рассказали о школьниках, которые выложили эпизод фильма с избиением

В Дрожжановском районе полицейские организовали проверку после видео, которое опубликовали учащиеся местной школы. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Напомним, накануне в социальных сетях активно распространялось видео дедовщины в Старочукалинской школе в Дрожжановском районе РТ. В публикациях отмечалось, что старшеклассники задирали ребят помладше.

В Министерстве образования и науки Татарстана начали проверку. В свою очередь сами учащиеся рассказали, что видео – это эпизод из их фильма.

По результатам проверки полицейские установили, что трое школьников заранее обговорили снять постановочную видеозапись для размещения в социальных сетях. Школьники были направлены на освидетельствование. Проведенным медицинском осмотром телесных повреждений не обнаружено.

В настоящий правоохранители проводят все необходимые мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.