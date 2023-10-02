Школьники Дрожжановского района рассказали, что видео избиения было снято для их фильма

Учащиеся дрожжановской школы рассказали, что видео, которое распространилось сегодня в Сети – это эпизод из их фильма.

Напомним, сегодня в социальных сетях активно распространялось видео дедовщины в Старочукалинской школе в Дрожжановском районе РТ. В публикациях отмечалось, что старшеклассники задирали ребят помладше.

В Министерстве образования и науки Татарстана начали проверку.

«Создана рабочая комиссия, которая занимается проверкой. Вопрос взят под личный контроль министра образования и науки республики Ильсура Хадиуллина», – указали в министерстве.

Кроме того, данный вопрос находится на контроле в администрации района.