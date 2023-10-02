В Минобрнауки РТ проверят сообщение об избиении школьников в Дрожжановском районе

Сегодня в социальных сетях активно распространялось видео дедовщины в Старочукалинской школе в Дрожжановском районе РТ. В публикациях отмечалось, что старшеклассники задирали ребят помладше.

В свою очередь по словам комментаторов, администрация школы заявила, что школьники так играли — они сняли видео, чтобы «стать блогерами».

В Министерстве образования и науки Татарстана начали проверку.

«Создана рабочая комиссия, которая занимается проверкой. Вопрос взят под личный контроль министра образования и науки республики Ильсура Хадиуллина», – указали в министерстве.

Кроме того, данный вопрос находится на контроле в администрации района.

«В настоящий момент проводится выяснение всех обстоятельств, вопрос находится на контроле руководства района», – отметили в администрации.