В МВД по РТ назвали районы, допустившие нарушения при открытии новогодних городков

Некоторые муниципалитеты Татарстана год назад допустили серьезные нарушения при организации новогодних мероприятий и допускали их впредь — при праздновании Дня республики и открытии новогодних городков. На это в ходе традиционного совещания в Доме Правительства республики обратил внимание заместитель министра внутренних дел по Татарстану — начальник полиции Алексей Соколов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Докладчик напомнил, что для организаторов массовых мероприятий установлены требования к их проведению, которые предусматривают обследование площадки, наличие стационарного или временного ограждения и так далее.

«В период прошлогодних новогодних мероприятий ряд муниципалитетов имел серьезные нарекания по исполнению указанных требований. В течение года мы обращали внимание руководителей районов на необходимость соблюдения требуемых мер. Недостатки допускаются при проведении практически каждых мероприятий», — подчеркнул начальник полиции.

«Так, во время проведения Дня республики повторные нарушения выявлялись в Атнинском, Аксубаевском, Верхнеуслонском, Мензелинском, Тетюшском и Сабинском районах. Далее при проведении мероприятий, связанных с открытием новогодних городков 15, 16 декабря, недостатки выявлены в Елабуге, Алькеевском, Рыбно-Слободском и Пестречинском районах», — перечислил Алексей Соколов.

В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов констатировал, что новогодние праздники требуют особого внимания со стороны местных органов власти, предприятий ЖКХ и других служб, так как в этот период риски возникновения чрезвычайных ситуаций повышаются.

«Организация массовых мероприятий требует обеспечения мер безопасности. При их организации и проведении нельзя не учитывать потенциальные угрозы террористического характера и чрезвычайные ситуации. Главам муниципальных образований, руководителям предприятий и организаций необходимо организовать в предстоящие выходные дни дежурства должностных лиц, обеспечить четкое взаимодействие всех служб, взять под личный контроль исполнение требований по безопасности», — поручил Рустам Минниханов.

Кроме того, Раис РТ заметил, что наступающий 2024 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. Он также поручил усилить требования к ответственным за уборку снега с крыш и более энергично разъяснять населению недопустимость небрежного обращения с газовым оборудованием.