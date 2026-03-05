В Муслюмовском районе Татарстана по нацпроекту завершат ремонт моста через Ик

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане за 2026 год отремонтируют десять мостов, обновление восьми из которых началось в прошлом, 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В частности, будет завершен ремонт моста через реку Ик длиной 228 погонных метров на автодороге Актаныш – Муслюмово в Муслюмовском районе РТ. Возведенный в 1970-м мост в райцентре Муслюмово, связывающий с ним ряд других населенных пунктов, начали обновлять в минувшем году.

В Аксубаевском районе РТ реконструируют мост через реку Большую Сульчу на автомобильной дороге Чистополь – Аксубаево – Нурлат – Старое Мокшино. Построенное в 1984-м сооружение сейчас находится в аварийном состоянии. Оно связывает поселок Мюд, являющийся центром сельского поселения, с семью населенными пунктами.

Планируется также завершится ремонт путепровода тоннельного типа на 112-м километре перегона Буа – Лощи, а также моста через реку Киятку на автодороге Кият – Кугальна – Тоншерма в Буинском районе РТ.

Важным новым инфраструктурным проектом станет строительство путепровода через железную дорогу в Кукморе на перегоне Кукмор – Вятские Поляны общей протяженностью 77,6 погонных метра.

Кроме того, отремонтируют мосты в Новошешминском, Нижнекамском, Елабужском и Лениногорском районах Татарстана.

«Приведение мостов в нормативное состояние является одной из целей национального проекта „Инфраструктура для жизни“, так как их состояние напрямую влияет на бесперебойное и безопасное движение для всех участников дорожного движения, а также на доступность таких социальных объектов, как образовательные и медицинские учреждения», – подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

Комиссию Государственного совета РФ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.