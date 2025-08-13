news_header_top
Общество 13 августа 2025 12:45

В Татарстане отремонтируют мост через реку Ик

В Муслюмовском районе РТ начали ремонтировать мост через реку Ик. Речь идет о сооружении, расположенном на автодороге «Актаныш – Муслюмово», на участке км 873. Работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил Минтранс РТ.

«На сегодняшний день устроены временные объездные дороги и пешеходный мост. На объекте выполнены работы по частичному демонтажу конструкций существующего моста, ремонту главных балок и устройству монолитного пролетного строения», – отметили в министерстве.

Напомним, что длина путепровода составляет 229,8 м. Конструкция пролетного строения – сталежелезобетонное, расчетная нагрузка – А-11, Н-11. Все работы планируют завершить к концу июля 2026 года.

На объекте обустроят монолитную плиту пролетного строения, мостовое полотно, организуют водоотвод на мосту, очистные сооружения, водосбросные лотки и многое другое.

