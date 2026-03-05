Татарстан вошел в число регионов – лидеров по выполнению инфраструктурных программ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан по итогам 2025 года вошла в число регионов – лидеров по реализации инфраструктурных программ, средства на которые выделяются из федерального бюджета. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства страны, сообщает пресс-служба Кремля.

«По итогам 2025 года у нас есть общий сводный „светофор“ – это 27 основных программ, где мы с федерального уровня передаем финансовые средства в регионы. Всего у нас их максимально 27. Могу сказать, по комплексной работе у нас лидерами являются те, кто находится стабильно в зеленой зоне: Республика Саха (Якутия) – 25 программ в зеленой из 27, Чеченская Республика – 25 из 26, Бурятия – 24 из 26, Забайкальский край, Рязанская область – 23 из 25, Нижегородская – 23 из 24, Республика Северная Осетия, Татарстан – 23 из 26, Омск – 22 из 24», – перечислил заместитель Председателя Правительства.

При этом он напомнил, что «светофоры» сформированы по 52 основным направлениям, связанным со строительством инфраструктуры для повышения качества среды для жизни. Речь идет о вводе жилой и нежилой недвижимости, переселении граждан из аварийного жилья, дорожном строительстве, формировании комфортной городской среды, модернизации коммунальной инфраструктуры, ремонте и строительстве детских садов, школ, поликлиник, обновлении общественного транспорта.

Если достигнутые показатели выше среднего, регионы находятся в зеленой зоне, если наблюдаются средние значения, то в желтой, а если ниже среднего – в красной (в таких субъектах Федерации требуется усилить работу по соответствующим программам).

Так, Хуснуллин упомянул, что Татарстан превзошел среднероссийские показатели по вводу общей недвижимости и по строительству жилья (здесь республика вошла в число абсолютных лидеров).

«Хочу поблагодарить, Владимир Владимирович, вас. Хочу поблагодарить всех глав регионов, коллег в Правительстве, Администрацию Президента. За этими цифрами стоит реальное комплексное обновление всей инфраструктуры, которое мы реализуем в рамках опорных населенных пунктов и в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“», – заключил вице-премьер РФ.

Комиссию Государственного совета РФ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.