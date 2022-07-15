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Общество
15 июля 2022  20:00

В Москву прибыли путешественники на якутских лошадях, побывавшие в Казани

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Сегодня в Москве финишировал конный поход на якутских лошадях. Путь от Северного полюса холода до столицы занял 11 тыс. километров и продлился почти полтора года. Об этом со ссылкой на автора и участника проекта Дугуйдана Винокурова сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы добрались до Москвы. Позади почти полтора года путешествия на якутских лошадях. Я очень горд, что мы смогли преодолеть более 11 тысяч километров пути. Посетили 15 регионов страны», — рассказал Винокуров.

Напомним, что в конце июня путешественники прибыли в Казань, где к автору проекта присоединился его 9-летний сын Дархан. На пресс-конференции в «Татар-информе» путешественник рассказал о том, как ему пришла идея столь необычной экспедиции, поделился информацией о лошадях якутской породы и интересе к ним со стороны татарстанских коневодов. После этого поход Винокурова продлился еще 800 километров.Свое путешествие он приурочил к 100-летию Республики Саха (Якутия).

Официальное завершение проекта состоится на национальном празднике Ысыах в Коломенском парке Москвы.

#Якутия
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