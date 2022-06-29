«Нам не страшен риск»: в Казань прибыли участники конной экспедиции из Якутии

Глава конного перехода из Якутии в Москву Дугуйдан Винокуров прибыл в столицу Татарстана. На пресс-конференции в «Татар-информе» гость Казани рассказал о сложностях похода, который длится уже год и три месяца.

«Наша основная цель – удостовериться в том, что наши лошади смогут дойти до Москвы, преодолев столь тяжелый путь длиною в 11 тысяч километров. Однако мы никогда не идем на износ, нужно чувствовать животных и вовремя давать им отдых. Нам не страшен риск», – пояснил Дугуйдан Винокуров.

Инициатор необычной экспедиции добавил, что идея похода возникла совершенно случайно еще в 2018 году. Тогда, беседуя с родственниками в охотничьей избушке, он заявил, что когда-нибудь хочет совершить на лошади кругосветное путешествие. Так, 5 марта 2021 года при поддержке Русского географического общества началось исполнение мечты – глава похода решил начать с путешествия до Москвы из поселка Оймякон, посетив 15 регионов страны.

«Сейчас в день мы проходим от 45 до 55 километров. Но случались и трудные моменты. Как вы помните, в прошлом году вся Якутия горела. Из-за недостатка дождей было очень сухо, поэтому корма для лошадей совсем не хватало. Так мы ехали трое суток», – поделился Дугуйдан Винокуров.

Поддержать отважного якута в Татарстан приехал сын Дархан. Вместе они вновь отправляются в путь 1 августа. Теперь путешественникам останется преодолеть порядка 800 километров.