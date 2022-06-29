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Сельское хозяйство
29 июня 2022  15:54
Надежда Мещерякова

Татарстанские коневоды планируют завезти в республику якутских лошадей

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Татарстанские коневоды планируют завезти в республику лошадей якутской породы. Интерес к животным из Республики Саха у жителей РТ возник с началом конной экспедиции Дугуйдана Винокурова, который планирует добраться на лошади из Якутии до Москвы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил глава конного перехода «От Полюса Холода до Белокаменной».

«Мы общались с известным в Республике Татарстан коневодом Фаридом Набиуллиным. Он хотел бы завезти сюда якутских жеребцов, чтобы укрупнить свою породу, сделать лошадей более мощными и выносливыми», – пояснил он.

Винокуров добавил, что интерес к сотрудничеству проявили и в Башкортостане. Так, в ходе разговора выяснилось, что в скором будущем могут быть организованы скачки аборигенных пород (якутской, башкирской, татарской, забайкальской и других). 

Так называемая аборигенная порода лошади сформирована в условиях конкретного региона в процессе естественной селекции. Так, например, крепкие якутские лошади отличаются повышенной устойчивостью к морозам, хорошим иммунитетом и выносливостью. Они неприхотливы к условиям содержания, сами добывают пищу на свободном выпасе, а также спокойно переносят колебания температуры от -70 до +40 градусов  в течение года.

#татарская порода лошадей #конные скачки
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