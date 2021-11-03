В Москву прибыл рейс Wizz Air, севший в Киеве и вернувшийся в Будапешт из-за тумана

Рейс авиакомпании Wizz Air, не попавший вчера в Москву из-за тумана, прибыл в столицу РФ. Напомним, накануне борт был вынужден приземлиться в Киеве, а затем вернуться в Будапешт, сообщают «Известия» со ссылкой на данные международного аэропорта «Внуково».

По данным воздушной гавани, самолет совершил посадку в 10.24.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», из-за непогоды в Москве судно приземлилось в Киеве, затем было вынуждено вернуться в Будапешт. Как сообщают в издании, Украина не разрешила борту направиться в столицу РФ.

По данным Росавиации, столичные аэропорты сейчас работают в штатном режиме.