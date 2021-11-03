Аэропорты Москвы вернулись к штатному расписанию полетов

Аэропорты Москвы вернулись к работе в штатном режиме, все самолеты принимаются и выпускаются без ограничений. Об этом информирует Росавиация.

«Аэропорты Московского авиаузла 3 ноября 2021 года работают в штатном режиме, воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений», — отмечается в сообщении.

Сильный туман в столице наблюдается еще с вечера понедельника. По информации «Яндекс.Расписания», только вчера в Москве было задержано либо отменено свыше 200 рейсов, к вечеру их количество превысило 120. Еще более 70 рейсов ушли на запасные аэродромы.

Так, ИА «Татар-информ» сообщало о том, что из-за плохой погоды в Казань были перенаправлены семь самолетов, летевших в Москву и Оренбург.

Как сообщают синоптики, днем туман, наконец, рассеется.