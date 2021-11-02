Самолет Wizz Air, севший в Киеве, вернулся в Будапешт из-за тумана в Москве

Следовавший из Будапешта в Москву самолет венгерской авиакомпании Wizz Air, приземлившийся в Киеве, вернулся в Будапешт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу авиаперевозчика.

Ранее авиалайнер, выполнявший рейс Будапешт — Москва, совершил посадку в Киеве из-за опустившегося в столице России тумана.

«Рейс вернулся из Киева в Будапешт. Следующий рейс из Будапешта в Москву запланирован на завтра. Пассажиры, которые сегодня направлялись во Внуково, смогут улететь в Москву завтра», — подчеркнули в авиакомпании.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что свыше 200 рейсов оказались задержаны в аэропортах Москвы из-за тумана. Опустившийся в столице России туман из-за механизма своего образования называется «радиационным».