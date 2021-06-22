В Москве закончилась вакцина «КовиВак»

Вакцина против Covid-19 «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова, закончилась в столице России. Запись на вакцинацию этим препаратом временно приостановлена. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства Москвы.

«В настоящее время вакцина „КовиВак“ закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», — сказано в сообщении.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от Covid-19: «Спутник V», «Спутник Лайт» от Центра им. Н.Ф.Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова.

«Татар-информ» ранее сообщало о том, что в Москве, Подмосковье и в некоторых регионах ввели обязательную вакцинацию для 60% сотрудников ряда организаций.