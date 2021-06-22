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Ру Тат
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22 июня 2021  13:43
Дарья Сайфиева

В Москве закончилась вакцина «КовиВак»

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Вакцина против Covid-19 «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова, закончилась в столице России. Запись на вакцинацию этим препаратом временно приостановлена. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства Москвы. 
«В настоящее время вакцина „КовиВак“ закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», — сказано в сообщении.
Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от Covid-19: «Спутник V», «Спутник Лайт» от Центра им. Н.Ф.Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова.
«Татар-информ» ранее сообщало о том, что в Москве, Подмосковье и в некоторых регионах ввели обязательную вакцинацию для 60% сотрудников ряда организаций.

#Коронавирус #Вакцинация
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