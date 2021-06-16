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16 июня 2021  11:16

В Москве выявили мутировавший индийский штамм Covid-19

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Новый вид коронавируса, представляющий собой измененный индийский вариант вируса, обнаружили в Москве, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщают «Известия». 
Специалист уточнил, что согласно последним исследованиям, вакцина «Спутник V» имеет высокую эффективность в отношении индийского штамма и создает очень большой запас антител. 
«Если речь идет об эффективности в лабораторных условиях — есть снижение в 1,4–2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично», — считает Гинцбург.
Некоторые эксперты связывают июньский пик заболеваемости Covid-19 в стране с проникнувшим на территорию России индийским вариантом коронавируса.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что Москва — это мегаполис, где могут сосредотачиваться разные виды коронавируса, привезенные со всех частей света, и все вместе они способны сформировать отдельную мутацию. 
Он отметил также, что Институт имени Гамалеи открывает отдельную службу для постоянного мониторинга по выявлению новых штаммов коронавируса, чтобы своевременно модифицировать вакцину.
Ранее о необходимости вакцинации от коронавируса заявил Президент России Владимир Путин. Он сам прошел полный курс прививки.

#Коронавирус #мутация #Вакцинация
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