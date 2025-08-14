news_header_top
Экономика 14 августа 2025 17:42

В Москве представили такси-версию электрокара «Атом»

Фото: t.me/atom_auto

Компания «Кама» презентовала такси-версию электромобиля «Атом» на Международном евразийском форуме «Такси», который проходит в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Электрокар представлен в классическом четырехместном исполнении. При этом разрабатывается и трехместная версия, у обеих предусмотрены варианты для корпоративных парков.

Запас хода у электромобиля составит 500 километров, максимальная скорость – 170 км/ч, емкость батареи – 77 кВт⋅ч. Зарядка на 100 километров отнимет 8 минут, тогда как разгон до 100 км/ч – 8 секунд.

Операционный директор по продажам «Атома» Максим Бардин заявил, что производитель рассчитывает: таксопарки станут не только покупателями электромобилей, но и партнерами в продвижении машины. «У нас не будет дилеров, а полноценными партнерами будут в том числе таксопарки», – пояснил он.

По словам Бардина, в компании прорабатывают идею комплексных зарядных хабов в таксопарках, где можно будет провести техобслуживание авто, а сам водитель сможет пройти медосмотр. Для частных клиентов запланирован «консьерж-сервис», когда машину забирают и обслуживают без участия владельца.

«Атом» – первый российский электромобиль с реальной локализацией более 70%. Проект разработан АО «Кама», его главный офис находится в Набережных Челнах. Подразделения компании работают в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, а также в Китае. Изначально машины тоже предполагалось производить в Челнах, но затем от этих планов отказались.

Над воплощением проекта в жизнь работают более 1000 российских и 200 китайских специалистов. Для машины разработана первая отечественная электромобильная платформа на базе отечественных компонентов (батарею и электропривод будет производить Росатом на территории РФ).

#электромобиль
