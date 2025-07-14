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Экономика 14 июля 2025 14:23

На Kazan Digital Week можно будет прокатиться на автомобиле «Атом»

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На Kazan Digital Week можно будет прокатиться на автомобиле «Атом»
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тест драйв автомобиля «Атом» пройдет в этом году на международном форуме Kazan Digital Week-2025. Об этом сообщил президент академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Раньше мы всегда только смотрели на него, а в этом году можно будет и прокатиться», – сказал Минниханов.

Он добавил, что правила записи на тест-драйв будут опубликованы в Телеграмм-канале форума. При этом представитель компании отметил, что пока порядок записи еще не определен.

#автомобиль #Татарстан #Рифкат Минниханов #Kazan Digital Week
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