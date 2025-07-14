На Kazan Digital Week можно будет прокатиться на автомобиле «Атом»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тест драйв автомобиля «Атом» пройдет в этом году на международном форуме Kazan Digital Week-2025. Об этом сообщил президент академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Раньше мы всегда только смотрели на него, а в этом году можно будет и прокатиться», – сказал Минниханов.

Он добавил, что правила записи на тест-драйв будут опубликованы в Телеграмм-канале форума. При этом представитель компании отметил, что пока порядок записи еще не определен.