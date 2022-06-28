В Москве прошел вечер памяти народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова

В Татарском культурном центре Москвы почтили память народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова. Близкие и коллеги покойного вместе вспомнили самые яркие моменты из его жизни и карьеры. Об этом сообщает пресс-служба столичной автономии татар.

«В Татарском культурном центре Москвы собрались родные, близкие, друзья и коллеги Рената Исламовича, чтобы вспомнить о том, каким уникальным был его творческий и жизненный путь. Присутствующие делились своими воспоминаниями и впечатлениями от общения с известным артистом, который в обычной жизни был искренним мусульманином, любящим супругом и отцом, добрым и отзывчивым человеком», — отметили в автономии.

Певец долгие годы был членом президиума Автономии татар Москвы, поддерживал многие культурные проекты. Отмечается, что на вечере памяти собрались представители разных национальностей и конфессий, которые вместе помолились за душу покойного.

Ренат Ибрагимов скоропостижно скончался 14 мая этого года из-за сердечного приступа. На следующий день в Москве состоялась церемония прощания. Его похоронили на Волковском кладбище. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Татар-информа».