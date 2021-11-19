В Москве первый компонент вакцины от Covid-19 получили 400 детей

Заместитель мэра столицы России по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве 400 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса Covid-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, уже 700 детей прошли необходимые исследования для введения вакцины, из них 400 введен первый компонент. Всего 3 тыс. детей планируют принять участие в испытаниях препарата.

Кроме того, она сообщила, что в Москве ежедневно госпитализируют 25–30 детей с Covid-19. Сейчас в больницах находятся 150 детей, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ, у 90 госпитализированных обнаружена пневмония.

Она напомнила, что раньше детей с Covid-19 госпитализировали крайне редко. Но сейчас ситуация изменилась из-за дельта-штамма коронавируса, который оказался более агрессивным.

Как уже ранее сообщало ИА «Татар-информ», в России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса.