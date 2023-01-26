В Москве отменили концерт Ивана Урганта

Стало известно об отмене концерта шоумена и телеведущего Ивана Урганта, который выступает как исполнитель под псевдонимом Гриша Ургант. Об этом он сам сообщил поклонникам в своей группе «ВКонтакте». Выступление должно было состояться 2 февраля в клубе «Урбан». В сообщении отмечается, что его отмена стала «полной неожиданностью для всех».

«Как поется в песне: "Мне не понять и тебе не понять этого движения". Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта», – написал Ургант без указания конкретных причин.

В конце прошлой неделе сообщалось о начале съемок нового сезона «Вечернего Урганта», соцсети и телеграм-каналы распространяли фотографии со съемочной площадки. На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, Ургант не поддержал начало военной спецоперации и вскоре после ее объявления уехал из России. СМИ сообщали, что отъезд окончательный, однако сам он эту информацию опроверг, пояснив, что находится в отпуске. Депутаты Госдумы предлагали уволить его с «Первого канала», на что он ответил им предложением сделать своим гимном песню «Фантазер» Ярослава Евдокимова. Среди последних проектов Урганта – съемки в детской сказке «Происшествие в стране «Мульти-Пульти»».