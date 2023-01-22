СМИ: Начались съемки нового сезона «Вечернего Урганта»

Вскоре программа «Вечерний Ургант» вернется на экраны, сейчас ведутся съемки нового сезона, сообщает «Российская газета». В сети появились многочисленные кадры со съемок шоу – судя по ним, одними из первых гостей станут певец Филипп Киркоров и звезда «Тик Тока» Валя Карнавал.

Отмечается, что сам Иван Ургант сообщения о возвращении в эфир никак не комментировал, в его соцсетях никаких намеков на съемки шоу нет.

Напомним, после начала военной спецоперации, которую Ургант не поддержал, СМИ сообщили о его окончательном отъезде из страны, однако вскоре он сам опроверг это заявление в своем телеграм-канале. Шоумен сообщил, что уехал на время отпуска и пообещал вскоре вернуться. Он также вступил в дистанционную перепалку с депутатами Госдумы, предлагавшими уволить его с «Первого канала».

Позже Ургант стал на время ведущим трехчасового шоу про трудоустройство в IT, а также снялся в детской сказке «Происшествие в стране «Мульти-Пульти».