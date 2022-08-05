Ургант предложил гимн депутатам, призвавшим уволить его с «Первого канала»

Депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов призвал директора «Первого канала» Константина Эрнста уволить телеведущего Ивана Урганта. Кузнецов заявил, что Ургант должен занять «однозначную позицию в поддержку родины», выразив при этом надежду, что родина для телеведущего – это Российская Федерация.

Свои предложения депутат озвучил на заседании Группы расследования антигосударственной деятельности (ГРАД) в культуре. В ответ Ургант заявил, что изучил инициативы депутатов и предложил им сделать своим гимном песню «Фантазер» Ярослава Евдокимова.

«Считаю появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанными участниками заседания, точными и своевременными», – сыронизировал шоумен в своем телеграм-канале. Он также предложил привлекать к ответственности не только деятелей культуры и искусства, но и их близких родственников, а сообщество депутатов переименовать переименовать в «Группу обнаружения врагов нашего общества».