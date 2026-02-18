В Москве открылся 21-й по счету «Шатер Рамадана»

Сегодня с началом священного для мусульман месяца Рамадан в столице России открылся 21-й по счету «Шатер Рамадана», он будет работать вплоть до 19 марта. Ожидается, что на площадке при Мемориальной мечети Москвы за месяц побывают более 50 тыс. гостей.

Культурно-просветительская программа события на этот раз приурочена к объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным Году единства народов России и будет проходить под слоганом «Культурный код будущего».

«Тема проекта призвана соединить нити культурных наследий народов России и мира, создав образ грядущих поколений. <...> Через образы и символы современной эпохи мы рассказываем о ценностях, которые передаются из поколения в поколение и продолжают жить в сердце каждого из нас», – пояснили авторы идеи.

Организаторы рассчитывают, что к мероприятию присоединятся делегации примерно десяти государств, в том числе Катара, Саудовской Аравии, Афганистана и стран СНГ, а также регионов России. На мероприятие приглашены представители всех традиционных религий РФ, Администрации Президента, Совета Федерации и Государственной Думы, почетные гости из разных государств, известные ученые, деятели искусств, бизнесмены и спортсмены.

Основная задача проекта заключается в проведении благотворительных ифтаров на протяжении всего месяца поста. Параллельно с организацией бесплатных ужинов непосредственно в шатре каждый день свыше 1200 ифтар-боксов станут раздавать на улице. В рамках акции «Накорми постящегося», реализуемой благотворительным фондом «Закят», бесплатный ужин в различных религиозных общинах Москвы будут получать более 1000 человек ежедневно. Всего за Рамадан на площадках «Шатра» предполагается накормить свыше 80 тыс. человек.

Согласно традиции, гостей «Шатра Рамадана» ждут творческие номера, спектакли и познавательные видеоролики, а также выступления приглашенных спикеров. Помимо прочего, организаторы вечеров познакомят гостей с историей и традициями своего народа или своей страны. Также планируется провести шахматный турнир и конкурс чтецов Корана.

Техническое оснащение шатра обновлено, что позволит обеспечить комфортную температуру внутри. При необходимости там установят дополнительные тепловые пушки. Установка ограждения и металлодетекторов обеспечит усиление мер безопасности.

Завершится работа «Шатра Рамадана» традиционным городским фестивалем «Ураза-байрам», который пройдет 21 и 22 марта.

Организатором ежегодного культурно-благотворительного проекта «Шатер Рамадана» является Духовное управление мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и Правительства столицы. Бессменный руководитель данный инициативы – заместитель председателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар хазрат Аляутдинов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман с наступлением Рамадана.