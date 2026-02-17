Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Саудовской Аравии объявили о наблюдении нового месяца Рамадан. В связи с этим ДУМ РТ дал разъяснение о порядке определения начала Рамадана в Татарстане.

В религиозном руководстве отметили, что установление начала и окончания месяца Рамадан относится к общественно значимым решениям, которые затрагивают всю мусульманскую общину. Такие вопросы не могут решаться отдельными лицами, частными группами или структурами без полномочий.

Подобные решения, как и фетвы по этой теме, принимают только официальные религиозные органы – муфтий Республики Татарстан, Совет улемов или Совет кадыев ДУМ РТ.

После рассмотрения вопроса в установленном порядке, с учетом богословских оснований и правовых позиций ханафитского мазхаба, было подтверждено, что в Татарстане ранее установили начало поста на 19 февраля. Это решение остается в силе.

В разъяснении указано, что в ханафитском мазхабе действительно существует мнение о признании наблюдения луны в другой стране. Однако наряду с этим признается и позиция, основанная на принципе различия горизонтов наблюдения.

В «Хашия аль-Тафтави» говорится, что отделение полумесяца от солнечного света различается в зависимости от регионов, так же как различаются времена наступления и окончания намаза. Это подтверждается астрономией, а минимальное различие горизонтов может соответствовать расстоянию месячного пути.

В труде «Бадаи ас-Санаи» отмечается, что если расстояние между двумя местностями невелико и горизонты не различаются, решение едино. Если же расстояние значительное, то на одну местность не распространяется постановление другой, поскольку горизонты отличаются. В этом случае жители каждой территории ориентируются на наблюдение в своей местности.

В «Маариф ас-Сунан» указывается, что даже внутри одной обширной страны различие широт и значительные расстояния приводят к различию горизонтов. Расхождение может возникать уже при расстоянии около пятисот миль, поэтому попытка установить единое решение при значительной удаленности территорий затруднительна.

В «Фатава Тартархания» также приводится разногласие ученых: одни считают, что наблюдение в одной местности не обязательно распространяется на другую, если расстояние велико; при отсутствии различий горизонтов решение может быть общим.

Признание различия горизонтов является обоснованной позицией внутри ханафитского мазхаба. Следовательно, решение о начале поста 19 февраля основано на признанной богословской позиции и относится к сфере допустимого разногласия. Оно не направлено на противопоставление какой-либо стране, а отражает следование выбранной правовой методологии в традиции ахлю-сунна.

Месяц Рамадан в Татарстане наступит 18 февраля после захода солнца. Первый день поста – 19 февраля. Первый таравих-намаз будет прочитан в мечетях Татарстана 18 февраля после ночной молитвы иша. Продолжительность Рамадана составит 29 дней, последний день поста – 19 марта.