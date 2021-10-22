Власти Москвы не планируют ограничивать работу транспорта в нерабочие дни

Власти Москвы не планируют вводить QR-коды для поездок на общественном транспорте в нерабочие дни, он будет работать в штатном режиме, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет. Метро в эти дни и транспорт будет работать. Опять же с учетом загрузки. Понятно, что коллеги из транспортного комплекса будут следить, насколько большая нагрузка на транспорт, и, исходя из этого, принимать другие решения», – сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, планируется ли введение ограничений на общественный транспорт.

Напомним, в столице РФ дни с 28 октября по 7 ноября решением мэра Москвы Сергея Собянина объявлены нерабочими.

20 октября Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. В документе подчеркнуто, что главы регионов в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретных субъектах могут вводить дополнительные ограничения.