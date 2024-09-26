В Москве девушка заболела ботулизмом после инъекций ботулотоксина у косметолога

Женщина из Махачкалы заболела ботулизмом после того, как ей сделали уколы ботулотоксина в частной московской клинике, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Дагестану.

По данным ведомства, для устранения мимических морщин пациентке провели процедуру ботулинотерапии с использованием препарата Refinex («Рефайнекс»), который не зарегистрирован на территории России. В результате произошло развитие ботулизма – заболевания, вызванного неправильным проведением медицинской процедуры.

Через четыре дня после инъекции у девушки появились симптомы мышечной слабости, проблемы с глотанием и жеванием, трудности с дыханием, а также опущение века. Девушка отрицает употребление консервированных продуктов и контакты с инфицированными людьми, отметили в ведомстве.

В июле жители Татарстана заразились тяжелой болезнью, поев салат из доставки, число обратившихся за медицинской помощью с подозрением на ботулизм достигло 19 человек. Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о болезни, ее симптомах и последствиях.