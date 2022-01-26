В Москве число заболевших коронавирусом детей выросло в 14 раз

В Москве за две недели число заболевших коронавирусом Covid-19 детей выросло в 14 раз, а количество госпитализаций при этом увеличилось в десять раз. Об этом сообщает столичный Департамент здравоохранения.

«За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тыс. в неделю до 28 [тыс.]), а госпитализаций — в десять раз (их число составляет сейчас 120 детей в сутки)», — отметили в пресс-службе департамента.

«В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели», — констатировали в Депздраве.

Эти временные изменения не затронут плановую госпитализацию несовершеннолетних с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также с другими заболеваниями или состояниями, не допускающими промедления в оказании медпомощи.

«Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям», — уточнили вместе с тем в пресс-службе

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан пришла первая партия детской вакцины против Covid-19. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал привить от коронавируса 70–80% российских детей. По оценке Роспотребнадзора, рост детской заболеваемости связан с омикрон-штаммом патогена.