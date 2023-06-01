В Москве 15 июня представят этнотриллер казанского режиссера Ильшата Рахимбая «Микулай»

Презентация фильма татарского режиссера Ильшата Рахимбая «Микулай» пройдет в московском кинотеатре «Октябрь» 15 июня. Об этом сообщает Полпредство РТ в РФ. Киноленту создали по одноименной пьесе сценариста и драматурга Мансура Гилязова о последнем обитателе кряшенской деревни.

В широкий прокат в кинотеатрах страны татарстанский этнотриллер выйдет 22 июня. К участию в проекте удалось привлечь известных российских актеров Виктора Сухорукова, Ивана Добронравова и Варвару Шмыкову. Часть ролей в фильме исполнили и талантливые артисты из Республики Татарстан.

«Поначалу я даже не верил, что Рахимбай – мощный режиссер. Теперь я убедился, что татарский мир обретает большого кинорежиссера», – прокомментировал новую кинокартину автор пьесы Мансур Гилязов после просмотра.

Сегодня в Москве режиссер также встретился с вице премьером РТ – Полпредом Татарстана в РФ Равилем Ахметшиным. Они обсудили предстоящий показ «Микулая» в столице.

В апреле фильм, еще не успев выйти в прокат, уже одержал блестящую победу в питчинг дирекции «Время кино» для региональных кинопроектов, находящихся на стадии реализации в номинации «игровой полный метр». Подробнее о фильме читайте в материале «Татар-информа» «Микулай»: снятый в долг этнотриллер, или Как кряшены сделали пиар Рахимбаю.