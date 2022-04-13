Фильм «Микулай» получил поддержку от «Времени кино»

В Казани состоялся питчинг дирекции «Время кино» для региональных кинопроектов work-in-progress в стадии реализации. В номинации «игровой полный метр» победу одержал казанский проект — фильм «Микулай» режиссера Ильшата Рахимбая.

В двух других номинациях — «игровой короткий метр» и «документальные фильмы» — лидерами оказались проекты «По протоптанным тропам» (Екатеринбург) и «Птичканутые» (Санкт-Петербург).

Все три фильма разделили общий призовой фонд в размере 700 тыс. рублей. Самый «жирный кусок» от общего пирога достался казанскому фильму — 350 тыс. рублей.

По словам руководителя дирекции по поддержке кинопроектов и организаций фестивалей «Время кино» Альбины Нафиговой, питчинг показал потенциал регионального кино и доказал актуальность формата work-in-progress.

«Мы очень благодарны экспертам, которые своей поддержкой многократно увеличили инвестиции в проекты. В скором времени сможем увидеть в прокате новые фильмы, снятые в разных регионах России», — подчеркнула она.

Она заметила, что средства направлены на любой вид работ на этапе postproduction и продвижение кинопроектов.