«Микулай»: снятый в долг этнотриллер, или Как кряшены сделали пиар Рахимбаю

Ильшат Рахимбай, попав в сложное положение с финансированием, сделал пиар своему фильму «Микулай» Фото: kazan-mfmk.com

Еще в 2018 году режиссер Ильшат Рахимбай на пресс-конференции в «Татар-информе» выступил с таким монологом:

«Самая большая проблема татарстанского кино - оставшийся еще с советских времен и пропахший нафталином менталитет татар. У нас нет индустрии татарского кино. Вот у нас в этом году вышли с производства несколько новых фильмов. Дойдут ли они до кинотеатров? Именно здесь возникает вопрос о менталитете. Бесплатный показ - народ валит толпой, в залы не пробиться, а стоит сделать по билетам - даже какие-то 30 рублей - так это уже проблема, в кинотеатре сидят три человека. Даже не знаю, как это назвать...

Надо придумать какое-то интересное слово, которое дойдет до сознания людей. Даже не от скупости так делают. Надо, чтобы у людей появилась любовь к татарскому кино. Программы должны работать на изменение менталитета.

Также у нас нет понимания важности продвижения кино. Например, Элвин Грей. Он четко знает, что реклама исключительно важная вещь. Этого популярного артиста эстрады можно было слышать одновременно из десятков источников - здесь песня, тут интервью... В России на 100 миллионов снимают фильм, еще 100 миллионов тратят на продвижение. В современном кино это уже стало незыблемым правилом - без рекламы никак. Это должны понимать и наши чиновники, инвесторы, спонсоры. Если им скажешь: «Снимем на 10 миллионов фильм, еще 10 миллионов потратим на продвижение», - у них глаза на лоб лезут. Надо воспитывать - и чиновников, и зрителя, и нас самих. У нас здесь нет конкуренции, поэтому все идет довольно вяло».

Четыре с лишним года прошло с тех пор, и за это время Ильшат Рахимбай успел побывать героем двух кинематографических скандалов и через эти скандалы бесплатно пропиарил два татарских фильма - если к первому он в некоторой степени приложил руку, то второй можно назвать полностью выстраданным им проектом.



Первый - это фильм «Тарлан», снятый по мотивам рассказа татарского классика Галимзяна Ибрагимова «Алмачуар». «Тарлан» - копродукция Казахстана и Татарстана. Проект в Казахстане продюсер Миляуша Айтуганова и режиссер Ильшат Рахимбай представили вместе. Но в последний момент Рахимбай от него отказался, одной из причин был назван небольшой размер гонорара режиссеру. Миляуше Айтугановой пришлось взять первого попавшегося свободного режиссера - в этом случае Юлию Захарову. В итоге, благодаря казахским актерам, фильм получился неплохой, но в нем не оказалось татарской составляющей, говоря поэтическим языком, «татарской души» и, наверное, того «куража», что Рахимбай смог бы придать этой истории. Но все же надеемся, что фильм достигнет своей цели, хоть под другим названием, представит мировому зрителю произведение татарского писателя.

А второй случай, когда Ильшат Рахимбай, попав в сложное положение с финансированием, сделал пиар еще не вышедшему своему фильму - это «Микулай».

«Микулай» уже был поставлен дважды в двух театрах Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Моноспектакль по пьесе татарского драматурга Мансура Гилязова «Микулай» уже был поставлен дважды в двух театрах Татарстана. Говорят, Ильшат Рахимбай, посмотрев спектакль, сразу сказал: «С этой историей можно поехать в Канны». И с воодушевлением взялся за создание фильма. С чего, вы думаете, они начали? Конечно, с кряшен. Учитывая, что пьеса на кряшенскую тематику, а точнее, главный герой фильма - житель кряшенского села, создатели обратились к генеральному директору компании «Ак Барс Холдинг», руководителю республиканской общественной организации кряшен Ивану Егорову. Скорее всего ответ был обнадеживающий, поскольку в прошлом году на Международном питчинге кинопроектов в рамках КМФМК Рахимбай презентовал свой фильм «Микулай» и сообщил, что из 20-миллионного бюджета фильма половина уже собрана.

К слову, несмотря даже на выступление в защиту проекта известного российского актера Виктора Сухорукова режиссеру 500 тысяч рублей, предназначенных победителю питчинга, не достались...

Тут же случилась и вторая неприятность - представители кряшенского сообщества выразили недовольство тем, что затрагивающий тему кряшен фильм снимается без согласования с ними. «О начале съемок фильма «Микулай» узнали из соцсетей. Хотя в основу взято произведение, поднимающее кряшенскую тематику, там нет ни одного консультанта от кряшен», – заявила руководитель исполнительного комитета кряшенской общественной организации Татарстана Людмила Белоусова.

Таким образом, кряшенское сообщество и его руководитель Иван Егоров - отказом от финансовой поддержки фильма сделали фильму большой пиар. То есть фильму 20-миллионным бюджетом была сделана реклама, которая создателям обошлась бесплатно. Остается только поблагодарить кряшен за это!

В результате к съемкам фильма Ильшат Рахимбай приступил без денег.

Как раз в ту пору, когда Рахимбай отснял фильм и находился в поиске денег, чтобы расплатиться с долгами, состоялось заседание комиссии в Госсовете РТ по проблемам кино в Татарстане. Молодой режиссер представил свой фильм как «психологический триллер с участием многих профессионалов». Среди них он назвал Тимура Бикмамбетова как руководителя проекта. На роли были приглашены актеры российского масштаба. Кроме того, операторская работа в фильме, работа по свету курировались специалистами из Москвы.



Мы сейчас в долгах. Мы предложили Татарстану такой большой интересный проект и остались в затруднительном положении. Отсутствие структуры, регулирующей эти вопросы, приводит к некрасивым ситуациям. Этот случай может испортить отношение к Татарстану, имидж республики. Мы теряем авторитет перед людьми, имеющими влияние на развитие индустрии», - пояснил тогда ситуацию режиссер.

Отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа», Ильшат Рахимбай назвал сумму долга - 20 миллионов рублей. То есть весь бюджет фильма. Правда, к тому моменту 3 миллиона из этой суммы уже были покрыты Министерством культуры РТ и республиканским Фондом развития культуры.

«Осталось еще 17 миллионов. Грубо говоря, мы сейчас готовы продаться. Ищем московских продюсеров, но тогда уже фильм не останется в наших руках, и права будут не у нас. Какие-то награды, призы, полученные фильмом, не будут работать на республику и развитие татарстанского кино», - заявил режиссер фильма. Он объяснил: гарантия на финансирование исчезла буквально за неделю до начала съемок, а актеры уже сдвинули свой график ради этой картины, и в лучшем случае могли вернуться к ней через год. Режиссер решил рискнуть.

Дальнейшие события показали, что риск был оправданным - потому что, с миру по нитке, Рахимбаю все же удалось набрать необходимую сумму. Точнее, на момент написания этого материала практически весь долг был уже покрыт. 5 миллионов рублей создатели выиграли на питчинге Минкульта Татарстана в номинации фильмов на стадии завершения съемок. Еще примерно 600 тысяч рублей пришли буквально от народа, то есть путем краудфандинга. 350 тысяч рублей, как автору уже осуществляемого проекта, были получены через питчинг «Время кино». 5 миллионов дала Москва. И да, еще помогла «Татнефть». По словам самого режиссера, остается около 3,5 миллионов долга. Почему я так подробно пишу на тему финансирования - чтобы на этом примере стало понятно, в каком материальном положении находится наше татарстанское кино.

Ильшат Рахимбай: «Это был волшебный момент. Ползала смотрели со слезами очищения» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Тем временем «Микулай» уже успел побывать в Московском кинофестивале. В Казани, на открытии Казанского международного фестиваля мусульманского кино, Ильшат Рахимбай рассказал о своих впечатлениях.

«Это был волшебный момент. Ползала смотрели со слезами очищения. Зал был полный. Почти все подходили, обнимали, благодарили команду. Это не просто хорошее кино, это другой формат, не виданные ими ранее эмоции. Самое ценное было именно это! Знаешь, эмоции после показа фильма дороже любой победы, намного важнее. И насчет фестиваля - я могу сказать в сравнении. Уровень организации Казанского фестиваля намного выше, круче. В Московском там никаких фуршетов, нет этого вот тепла, внимания, все проходит сухо и формально. А Казанский фестиваль проходит на мировом уровне - я это сейчас понял. К сожалению, мы на него не успели», - поделился режиссер с корреспондентом «Татар-информа».

Он также рассказал, что фильм в ближайшее время покажут представителям «Татнефти». «Не для того чтобы отчитаться о потраченных деньгах, а чтобы поделиться радостью», - сказал режиссер. Далее фильму предстоит участие в фестивале «Киношок» в Анапе. В октябре собираются с маркетологами обсудить, как показать фильм максимально широкой аудитории. Официальная премьера ожидается в начале ноября, и тогда же начнется прокат, объяснил режиссер.

«Сейчас вот закроем долги перед командой, и остаются только самые близкие. Сам еще не получал денег с производства», - признался Рахимбай.

«До сих пор кормит жена?» - спрашиваю у него. «Да. Жена, родители».

«Пиджак у тебя красивый».

«Покупал два года назад в секонд-хенде. Есть в Казани такой очень хороший магазин. Одеваешься там – выглядишь, будто ходишь в дорогих брендах, а на самом деле вещь может быть куплена за 300 рублей».

Фильм, обязательный к просмотру

В дни Казанского фестиваля, когда по программе фестиваля прошла презентация «Микулая», а затем - показ фильма «Тарлан» (от которого и отказался Рахимбай. - Авт.), в одном из небольших залов кинотеатра «Синема 5» фильм «Микулай» показали приглашенным гостям, среди которых были руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр культуры Ирада Аюпова, автор пьесы Мансур Гилязов.

По признанию самого драматурга, режиссеру он дал полный карт-бланш - пусть снимает, как хочет. «Наверняка фильм мне понравится», - сказал Мансур Гилязов, проходя в зал.

Хотя в списке приглашенных гостей не было моей фамилии, увидеть фильм посчастливилось и мне. Фильм мне понравился. Посмотрела с удовольствием. Но пишу очень осторожно, чтобы не проспойлерить и не испортить остальным впечатления от просмотра. Скажу одно - вы обязательно должны посмотреть этот фильм, и смотреть, ни на миг не ослабляя своего внимания!

Приведу аннотацию к фильму. В отдаленной кряшенской деревне живет старик по имени Микулай. У него есть юная беременная жена, родители, бесконечно уважающие его односельчане. Однажды в деревню приходит мужчина, который утверждает, что он - сын Микулая, и идеальный мир начинает рушиться, обнажая страшную реальность...

В роли Микулая - Виктор Сухоруков. Кроме того, на разные роли в фильме приглашены Иван Добронравов, Варвара Шмыкова и Екатерина Агеева. Из татарстанских звезд кряшенского происхождения на роль отца Микулая в молодости пригласили Артема Пискунова, Олег Фазулзянов сыграл одного из жителей деревни. Также большая роль отдана артисту Альметьевского театра Рафику Тагирову.

В дни Казанского фестиваля в одном из небольших залов кинотеатра «Синема 5» фильм «Микулай» показали приглашенным гостям Фото: © «Татар-информ»

К слову, Альметьевскому театру удалось поставить моноспектакль «Микулай» благодаря тому, что у них есть актер уровня народного артиста Татарстана Рафик Тагиров. А Кариевский театр поставил этот же спектакль, пригласив артиста Камаловского театра Олега Фазулзянова. В итоге оба Микулая тоже оказались в фильме Ильшата Рахимбая.

Фильм снят на русском языке. Но в нем есть очень грамотно сделанная татарская часть. Это диалог Микулая и Меркума, то есть Виктора Сухорукова с Рафиком Тагировым. Меркум говорит на татарском, а Микулай - на русском, при этом их общение получилось очень естественным.

Ильшат Рахимбай, с одной стороны, не отклонялся от пьесы Мансура Гилязова. Но его история - немного с другой точки зрения, режиссер выделяет не особо заметные в пьесе, немного скрытые автором темы. В результате получился пугающе актуальный, современный фильм - этнотриллер. Больше о фильме говорить не имею права - надо дождаться премьеры и проката.

А что касается кряшенской темы, мне кажется, эта история могла произойти с людьми любой национальности. Старик Микулай мог быть удмуртом, или мари, или чувашем, однако если иметь в виду не отдельного человека, а члена какой-то общины, то он, пожалуй, не мог быть традиционным татарином-мусульманином. Герой истории Мансура Гилязова изготавливает обрядовые куклы, поэтому автор поместил его именно в общину кряшен. Стоит признать, что яркая и красочная этническая составляющая стала прекрасным фоном для фильма Ильшата Рахимбая.

«Поначалу я даже не верил, что Рахимбай - мощный режиссер. Теперь я убедился, что татарский мир обретает большого кинорежиссера», - был вердикт Мансура Гилязова после просмотра фильма.

«Больше всего хотел бы, чтобы фильм кряшенский народ принял как свой. И хотя он с русскими актерами и на русском языке, я считаю, там сохранены и кряшенская атмосфера, и кряшенская душа. Хотя я сам не кряшен, мне эта культура очень близка. Кряшены мне очень дороги. Они знают свои традиции и обычаи, сохраняют их. Пусть они посмотрят этот фильм с открытой душой и простят какие-либо погрешности, если их допустили создатели фильма. В любом случае это фильм о кряшенах. Хотелось бы, чтобы они приняли этот фильм как фильм о своем народе, потому что он снят в кряшенской деревне, с участием кряшенских ансамблей и с кряшенскими костюмами. Пусть сохранится единство в мире кряшен и татар, и этот фильм не станет причиной каких-то разногласий.

Этот фильм - большой шаг в развитии татарского кино. Так же, как существует феномен якутского кино, нам надо создать феномен татарского кино. Я считаю, что этот фильм Рахимбая может открыть дорогу феноменальному кино татар», - уверен драматург.

Сильнее, чем Мансур Гилязов, сказать даже не получится. До встречи в кинотеатрах!

Рузиля Мухаметова, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото на анонсе: kazan-mfmk.com