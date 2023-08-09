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В московском Доме музыки 24 августа покажут мюзикл Айдара Заббарова
В рамках проведения Дней культуры Татарстана в Москве жителям и гостям столицы представят музыкальный спектакль режиссера Айдара Заббарова «Жду! Верю! Люблю!». Он пройдет в Московском международном Доме музыки 24 августа, сообщает Полпредство РТ в РФ.
Отмечается, что мюзикл поставлен по мотивам легендарных произведений татарского народа: «Идел буе каеннары», «Эзләдем, бәгырем, сине», «Ак чәчәкләр». Начало мероприятия в 18:00. Традиционно событие планирует посетить руководство Москвы и Татарстана и послы зарубежных стран.
Желающим принять участие в торжестве необходимо оставить заявку до 20 августа до 15.00. Подробнее на сайте Полпредства РТ в РФ.
Дни культуры Татарстана в Москве пройдут с 23 по 25 августа. В прошлом году празднование было приурочено к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Участие в гала-концерте в московском Доме Музыки принял Раис РТ Рустам Минниханов.
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