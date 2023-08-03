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Дни культуры Татарстана в Москве пройдут 23-25 августа
В Москве традиционно отметят Дни культуры Татарстана. Праздничные мероприятия пройдут с 23 по 25 августа. Об этом сообщило Полпредство РТ в РФ.
В первый день торжества столичные татары и все желающие смогут возложить цветы к памятнику народного поэта Габдуллы Тукая в 14:30. В 15:00 в Татарском культурном центре Москвы пройдет встреча с талантливыми поэтами и писателями из РТ.
Официальное открытие программы Дней культуры пройдет в этот же день в столичном Доме кино в 18.00. Адрес: ул. Васильевская, 13. После церемонии здесь же состоится закрытый показ фильма «Бери да помни» режиссера Байбулата Батуллы. В широкий прокат кинолента выйдет в сентябре.
24 августа в 18.00 москвичи и гости столицы смогут посетить торжественный вечер мастеров искусств Татарстана. Он пройдет в Московском Доме музыки.
Церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Мусе Джалилю пройдет 25 августа в 12:00. В этот день исполнится 79 лет со дня гибели татарского поэта и его соратников.
Подробнее о мероприятиях и условиях участия в Днях культуры смотрите на сайте.
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