Дни культуры Татарстана в Москве пройдут 23-25 августа

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В Москве традиционно отметят Дни культуры Татарстана. Праздничные мероприятия пройдут с 23 по 25 августа. Об этом сообщило Полпредство РТ в РФ.

В первый день торжества столичные татары и все желающие смогут возложить цветы к памятнику народного поэта Габдуллы Тукая в 14:30. В 15:00 в Татарском культурном центре Москвы пройдет встреча с талантливыми поэтами и писателями из РТ.

Официальное открытие программы Дней культуры пройдет в этот же день в столичном Доме кино в 18.00. Адрес: ул. Васильевская, 13. После церемонии здесь же состоится закрытый показ фильма «Бери да помни» режиссера Байбулата Батуллы. В широкий прокат кинолента выйдет в сентябре.

24 августа в 18.00 москвичи и гости столицы смогут посетить торжественный вечер мастеров искусств Татарстана. Он пройдет в Московском Доме музыки.

Церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Мусе Джалилю пройдет 25 августа в 12:00. В этот день исполнится 79 лет со дня гибели татарского поэта и его соратников.

Подробнее о мероприятиях и условиях участия в Днях культуры смотрите на сайте.