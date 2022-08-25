Минниханов: «Мы благодарны всем выходцам и сторонникам Татарстана, где бы вы не жили»
Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с замглавы столичной администрации Александром Горбенко сегодня вечером принял участие в гала-концерте на закрытии Дней культуры Татарстана в Москве. В своем выступлении он поблагодарил всех, кто вниманием и интересом относится к татарской культуре.
«Мы искренне благодарим каждого из выходцев, сторонников и поклонников Татарстана. Всем, кто болеет за нашу республику, где бы вы не работали», — сказал Минниханов.
Он отметил, что для всего татарского сообщества каждый год собираться в зале Международного Дома музыки перед Днем республики Татарстан – это большая честь и гордость.
Горбенко напомнил о том, что москвичи любят и ценят самобытное творчество татарских деятелей искусств.
Минниханов передал благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и всей столичной администрации за внимательное отношение и участие в значимых для татар мероприятиях.
Напомним, в этом году гала-концерт в рамках Дней культуры РТ, которые проходят в столице с 21 по 25 августа, посвящен 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией.