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Культура
24 ноября 2021  13:41

В Московском Доме кино простились с народной артисткой РФ Ниной Руслановой

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Прощание с народной артисткой РФ Ниной Руслановой прошло в Московском Доме кино, сообщает РИА Новости.

Друзья и коллеги актрисы поделились теплыми воспоминаниями и выразили соболезнования дочери покойной и другим родственникам.

На церемонии также присутствовали Сергей Никоненко, Людмила Зайцева, Александр Пашутин, Михаил Васьков.

Русланова родилась 5 декабря 1945 года на Украине. После окончания строительного училища работала штукатуром. Переехав в Москву, поступила в Театральное училище (ныне — институт) им. Б.В. Щукина, который окончила в 1969 году. Русланова 15 лет прослужила в Театре им. Евгения Вахтангова, а также сотрудничала с другими культурными учреждениями. 

Известность ей принесли роли в таких культовых кинокартинах, как «Познавая белый свет» (1978), «Среди серых камней» (1983), «Мой друг Иван Лапшин» (1984), «Егор Булычов и другие» (1973) «Афоня» (1975), «Слезы капали» (1983), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980). 

22 ноября 75-летняя актриса скончалась после продолжительной болезни.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования дочери покойной Олесе Рудаковой. 

Ранее директор Гильдии актеров Валерий Гущин сообщал о том, что артистку похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

#театр #Россия #кино #Гильдия актеров #народная артистка россии
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