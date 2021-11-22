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Общество
22 ноября 2021  14:50

Владимир Путин выразил соболезнования дочери Нины Руслановой

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования дочери актрисы Нины Руслановой — Олесе Рудаковой. Об этом сообщается в телеграмме на сайте Кремля. 

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи со смертью Вашей матери», — написал глава государства. 

Он отметил, что Нина Ивановна Русланова была замечательной актрисой, искренним, удивительно обаятельным и доброжелательным человеком. Она не играла, а буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством.

Народная артистка РФ Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится в московском Доме кино в среду, 24 ноября, в 11:00. Похоронят Русланову на Троекуровском кладбище.

#соболезнования #Владимир Путин
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