Владимир Путин выразил соболезнования дочери Нины Руслановой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования дочери актрисы Нины Руслановой — Олесе Рудаковой. Об этом сообщается в телеграмме на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи со смертью Вашей матери», — написал глава государства.

Он отметил, что Нина Ивановна Русланова была замечательной актрисой, искренним, удивительно обаятельным и доброжелательным человеком. Она не играла, а буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством.

Народная артистка РФ Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится в московском Доме кино в среду, 24 ноября, в 11:00. Похоронят Русланову на Троекуровском кладбище.