Нина Русланова будет похоронена на Троекуровском кладбище Москвы

В Московском Доме кино 24 ноября состоится прощание с народной артисткой РФ Ниной Руслановой, рассказала РИА Новости директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

«Прощание пройдет 24 числа (ноября. — прим. Т.-и.) в Доме кино в 11:00», — сообщила она, добавив, что Русланова будет похоронена в Москве на Троекуровском кладбище.

Актриса родилась 5 декабря 1945 года на Украине. После окончания строительного училища работала штукатуром. Переехав в Москву, поступила в Театральное училище (ныне — институт) им. Б.В. Щукина, который окончила в 1969 году. Русланова 15 лет прослужила в Театре им. Евгения Вахтангова, а также сотрудничала с другими культурными учреждениями.

Она исполнила роли в таких культовых кинокартинах, как «Познавая белый свет» (1978), «Среди серых камней» (1983), «Мой друг Иван Лапшин» (1984), «Егор Булычов и другие» (1973) «Афоня» (1975), «Слезы капали» (1983), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980).

Русланова была удостоена Золотой медали имени Довженко (1988), а также премий «Ника» (1988, 1990, 2005, 2011), «Золотой Орел» (2006) и театральной премии «Чайка» (2000).

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что 75-летняя артистка скончалась после продолжительной болезни.