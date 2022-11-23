В Молдавии «осевший» на Украине газ из России назвали резервами

На Украине остается тот объем газа, который является резервами Молдавии, он будет оплачен. Такое заявление сделал вице-премьер, министр инфраструктуры республии Андрей Спыну, сообщает РИА Новости.

«Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной», – написал вице-премьер в Telegram-канале.

По словам Спыну, весь газ, поставляемый в Молдавию, в конечном счете попадет в страну, просто некоторая часть хранится на Украине. Он также отметил, что страна уже запаслась более 200 млн кубометров газа в хранилищах и «давление, шантаж, угрозы больше не имеют места».

Ранее «Газпром» заявлял, что подаваемый компанией объем газа для транзита в Молдавию через Украину превышает объем, передаваемый на украино-молдавской границе. В результате было объявлено, что, если дисбаланс сохранится, 28 ноября поставки через станцию «Суджа» начнут сокращаться. Украина отвергает обвинения «Газпрома» в краже газа для Молдовы.