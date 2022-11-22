«Газпром» из-за оседания на Украине российского газа сократит поставки в Молдову

«Газпром» зафиксировал оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». По данным компании, объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой. По этой причине поставки газа в Молдову планируется сократить.

«21 ноября "Молдовагаз" в соответствии с контрактом оплатил "Газпрому" часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн куб. м газа», – говорится в заявлении компании.

При сохранении такого транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.

Сокращение поставок начнется 28 ноября с 10.00, заявила компания.

По состоянию на 22 ноября «Газпром» подает газ на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн куб. м в сутки.