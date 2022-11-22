news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
22 ноября 2022  18:20

Украина отвергает обвинения «Газпрома» в краже газа для Молдовы

news_top_970_100

«Грубой манипуляцией с фактами» назвал Киев заявление «Газпрома» о том, что часть газа для молдавских потребителей «оседает» на Украине. Целью этого обвинения является желание еще сильнее ограничить объемы поставок топлива в страны Европы, говорится в заявлении оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Весь объем газа, принятый Украиной на границе с Россией, передается Молдавии, утверждает компания. Приведенные «Газпромом» расчеты там объяснили тем, что часть газа возвращается на Украину в форме виртуального реверса. Российская компания намерена усилить «зависимость от российского природного газа в начале отопительного сезона и лишить Молдавию возможности использовать украинскую ГТС и подземные хранилища газа (ПХГ)», говорится в заявлении.

Напомним, ранее «Газпром» предупредил, что с 28 ноября снизить поставки газа в Молдову из-за «транзитного дисбаланса» и «оседания» на Украине топлива, предназначенного для молдовских потребителей.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100