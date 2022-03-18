news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
18 марта 2022  18:35
Эвелина Киселёва

В Минздраве Татарстана назвали число оставшихся Covid-коек

news_top_970_100

В Татарстане для больных коронавирусом развернуто полторы тысячи коек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«На данный момент развернуто 1514 коек. Свободных коек вполне достаточно, раз уж мы целыми корпусами закрываем временные инфекционные госпитали», – отметил спикер.

Однако замминистра подчеркнул, что приказы о перепрофилировании выходят ежедневно, следовательно, меняется и количество коек, отданных для пациентов с коронавирусом.   

На сегодня 10% коечного фонда для борьбы с Covid-19 свободно. Напомним, что в республике за пандемию разворачивали более 7 тысяч коек для больных коронавирусом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в РКБ закрывают Covid-госпиталь.

 

#коронавирус #койки в больницах
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное