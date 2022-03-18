В Минздраве Татарстана назвали число оставшихся Covid-коек

В Татарстане для больных коронавирусом развернуто полторы тысячи коек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«На данный момент развернуто 1514 коек. Свободных коек вполне достаточно, раз уж мы целыми корпусами закрываем временные инфекционные госпитали», – отметил спикер.

Однако замминистра подчеркнул, что приказы о перепрофилировании выходят ежедневно, следовательно, меняется и количество коек, отданных для пациентов с коронавирусом.

На сегодня 10% коечного фонда для борьбы с Covid-19 свободно. Напомним, что в республике за пандемию разворачивали более 7 тысяч коек для больных коронавирусом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в РКБ закрывают Covid-госпиталь.