В РКБ Татарстана закроют Covid-госпиталь

В Республиканской клинической больнице закрывают временный инфекционный госпиталь, который принимал пациентов с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«С этой недели республиканская клиническая больница не работает на приём пациентов», – отметил спикер.

Поток пациентов с новой коронавирусной инфекцией направили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Сейчас пациенты, которые лечатся в РКБ, заканчивают лечение. После этого госпиталь закроется, однако не полностью.