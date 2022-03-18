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Ру Тат
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Здоровье
18 марта 2022  14:24
Эвелина Киселёва

В РКБ Татарстана закроют Covid-госпиталь

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В Республиканской клинической больнице закрывают временный инфекционный госпиталь, который принимал пациентов с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. 

«С этой недели республиканская клиническая больница не работает на приём пациентов», – отметил спикер.

Поток пациентов с новой коронавирусной инфекцией направили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Сейчас пациенты, которые лечатся в РКБ, заканчивают лечение. После этого госпиталь закроется, однако не полностью.

#коронавирус
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