Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокуратура начала проверку после взрыва бытового газа в пятиэтажке Нижнекамска
Прокуратура организовала проверку по факту происшествия в многоквартирном доме в Нижнекамске, сообщает и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.
«По предварительным данным, сегодня утром в доме на Проспекте Вахитова произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадавшие госпитализированы», – отметили в ведомстве.
Сообщается, что на место происшествия выехал заместитель прокурора города Руслан Минибаев.
Прокуратура совместно со специалистами профильных ведомств выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение требований закона об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования, отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в районе пяти утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске рванул газ и начался сильный пожар. Об этом «Татар-информу» рассказали жители дома.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа