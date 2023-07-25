Прокуратура начала проверку после взрыва бытового газа в пятиэтажке Нижнекамска

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия в многоквартирном доме в Нижнекамске, сообщает и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

«По предварительным данным, сегодня утром в доме на Проспекте Вахитова произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадавшие госпитализированы», – отметили в ведомстве.

Сообщается, что на место происшествия выехал заместитель прокурора города Руслан Минибаев.

Прокуратура совместно со специалистами профильных ведомств выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение требований закона об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования, отметили в надзорном ведомстве.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в районе пяти утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске рванул газ и начался сильный пожар. Об этом «Татар-информу» рассказали жители дома.