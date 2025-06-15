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Происшествия 15 июня 2025 17:02

После атаки БПЛА в РТ, в результате которой погиб человек, возбудили уголовное дело

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После атаки украинского БПЛА по промышленной территории, расположенной в Елабужском районе Республики Татарстан, возбудили уголовное дело.

«Татар-информ» рассказывал, что в результате атаки БПЛА один человек погиб, а 13 человек пострадали. По данному факту следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, тип беспилотного летательного аппарата, а также размер причиненного ущерба.

#атака БПЛА
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