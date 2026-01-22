В Минздраве РТ рассказали о состоянии подростка и уборщицы после нападения в лицее

Стало известно о состоянии подростка и уборщицы после нападения в нижнекамском лицее №37. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ, их состояние удовлетворительное.

«Мальчик госпитализирован, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшая женщина также госпитализирована, состояние удовлетворительное, ей оказывается вся помощь», – рассказали в министерстве.

Ранее мэр Радмир Беляев сообщил, что ученик 7-го класса напал с ножом на уборщицу. Женщина получила травму руки, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По версии следствия, нападение могло произойти после конфликта 13-летнего ученика с технической работницей. Школьник нанес ей ножевые ранения, а также произвел выстрел из сигнального устройства, в результате также получил телесные повреждения. Подростка доставили в больницу. По факту нападения возбуждено уголовное дело.