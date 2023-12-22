В Минтруде Татарстана объяснили, на что влияет увеличение прожиточного минимума

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Уровень прожиточного минимума влияет на размер многих социальных выплат и пособий и помогает определить количество граждан, которым государство будет оказывать поддержку. Об этом на встрече с журналистами сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«Прожиточный минимум определяет вопросы льгот и ежемесячных денежных выплат, то есть [он влияет] на размер стипендий, от него идут размеры различных социальных выплат, пособий и прочее. Кроме того, опосредованно эта планка — 13 135 — является некой границей для определения, относится человек к категории которой государство помогает, то есть входит ли он в категорию малообеспеченных или нет», — сказала министр.

Увеличение размера прожиточного минимума даже на тысячу рублей показывает, что власти будут помогать большему количеству людей уже начиная с января, нежели в декабре.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прожиточный минимум в Татарстане увеличен до 13 135 рублей с 2024 года. Изменения были внесены в постановление, принятое в сентябре 2023 года, согласно которому прожиточный минимум на 2024 год на душу населения в Татарстане должен был составить 12 966 рублей. Таким образом, суммарно ПМ в Татарстане вырастет на 916 рублей от суммы на 2023 год.