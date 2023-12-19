Прожиточный минимум в Татарстане увеличен до 13 135 рублей с 2024 года

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В Татарстане установлен прожиточный минимум на 2024 год. В сравнении с предыдущей версией он вырос на 169 рублей — до 13 135. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Для трудоспособного населения размер ПМ повышен до 14 317 рублей (с 14 133), для пенсионеров он составит 11 296 рублей вместо 11 151.

Кроме того, изменится величина прожиточного минимума для детей — до 12 741 рубля.

Напомним, что в конце ноября проект постановления проходил антикоррупционную экспертизу.

Изменения внесены в постановление, принятое в сентябре 2023 года. Согласной этой версии прожиточный минимум на 2024 год на душу населения в Татарстане должен был составить 12 966 рублей. Таким образом, суммарно ПМ в Татарстане вырастет на 916 рублей от суммы на 2023 год.