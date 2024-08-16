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В Минтруда Татарстана рассказали, какие инженеры нужны республике
В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана рассказали «Татар-информу», каких инженеров больше всего не хватает республике.
«Наиболее востребованы специалисты обрабатывающих производств (39%), за ними — инженеры профессиональной, научной и технической деятельности (10,5%), третье место — у инженеров строительной отрасли (7,5%)», — пояснили в пресс-службе республиканского ведомства.
Наименьшая потребность наблюдается в специалистах в области информации и связи (около 6%).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что инженеры входят в число наиболее востребованных специалистов Татарстана. Спрос на них в первом полугодии увеличился в регионе на 33%.
Подробнее о ситуации читайте в материале «„Доставщик пиццы получает больше!“: почему Татарстану не хватает инженеров?».
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