В Минтруда Татарстана рассказали, какие инженеры нужны республике

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана рассказали «Татар-информу», каких инженеров больше всего не хватает республике.

«Наиболее востребованы специалисты обрабатывающих производств (39%), за ними — инженеры профессиональной, научной и технической деятельности (10,5%), третье место — у инженеров строительной отрасли (7,5%)», — пояснили в пресс-службе республиканского ведомства.

Наименьшая потребность наблюдается в специалистах в области информации и связи (около 6%).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что инженеры входят в число наиболее востребованных специалистов Татарстана. Спрос на них в первом полугодии увеличился в регионе на 33%.

Подробнее о ситуации читайте в материале «„Доставщик пиццы получает больше!“: почему Татарстану не хватает инженеров?».